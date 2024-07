As férias de julho serão muito divertidas no Shopping Rio Claro com a programação do Julho Animado, que conta com oficinas infantis gratuitas que levarão as crianças a vivenciarem as artes circenses.

As atividades, realizadas pela Loki, acontecem nos dias 6, 13, 14, 20, 21, 27 de julho na Praça de Alimentação, que estará ambientada como se fosse uma lona circense.

No sábado, 6, terá oficina de malabares com pratos, com sessões às 15h, 16h, 17h e 18h; no dia 13 as crianças aprenderão a usar perna de pau, com sessões às 15h, 16h, 17h e 18h, e no dia 14 acontecerá um show de palhaço a partir das 16h.

No dia 20, as crianças participarão de uma oficina de mágica, com sessões às 15h, 16h, 17h e 18h, e no 21, a partir das 16h, elas se encantarão com um verdadeiro show de mágica. Fechando a programação de férias, no dia 27 acontecerá uma oficina de confecção de bola de malabares, com sessões às 15h, 16h, 17h e 18h.

Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, garante que a programação das férias de julho irá encantar as crianças. “As oficinas irão ensinar algumas técnicas dos profissionais do circo, como malabares com pratos e usar perna de pau, e também participarão de shows com palhaço e com mágico. Temos certeza que as famílias vão adorar a alegria que permeia as atrações circenses, que são lúdicas e encantam a todas as idades”, afirma Nancy Wanderley.

Serviço:

Férias Julho Animado

Dias: 6, 13, 14, 20, 21, 27 de julho

Local: Praça de Alimentação

Horário das oficinas: dias 6, 13, 20 e 27 sessões às 15h, 16h, 17h e 18h

Atrações especiais dias 14 e 21: a partir das 16h

Atividades gratuitas