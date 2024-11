Em entrevista à rádio Jovem Pan em junho de 2023, o prefeito Gustavo anunciou que a troca das luminárias por LED seria concluída até o fim daquele ano

Em entrevista à rádio Jovem Pan News em junho de 2023, o prefeito Gustavo Perissinotto declarou: “O programa de iluminação que vai trocar todas as lâmpadas da cidade por LED deve estar concluído no final do ano, até dezembro é a nossa meta. Nós podemos, talvez, levar até janeiro ou fevereiro, a depender das quantidades de chuvas. Se tudo ocorrer dentro da normalidade, a nossa ideia é até o fim do ano”.

O projeto de troca das luminárias, porém, segue no papel. Na última segunda-feira (11), foi publicada no Dário Oficial do Município a revogação da licitação para contratação de empresa especializada para implantação de novos pontos de iluminação pública. Ou seja, de volta à estaca zero.

Numa outra entrevista em outubro de 2023, o prefeito defendeu o orçamento de R$ 94 milhões para o custo do projeto. Na época, a licitação havia sido suspensa para revisão mas a previsão era de relançar em alguns dias. O valor do serviço havia sido alvo de críticas da oposição. “Nós não estamos comprando lâmpadas, na verdade, está muito claro no edital, estamos contratando algo muito além. É contratar uma empresa para fins de serviço para locação de ativos pelos próximos 60 meses. O valor que se estima, que a gente prevê uma queda, deve ser dividido por 60 meses. Hoje a Prefeitura gasta com iluminação pública cerca de R$ 1,5 milhão por mês com a manutenção e conta de energia” declarou o prefeito. Por enquanto, a troca segue restrita a algumas vias de movimento mais intenso.

Para o futuro, vai melhorar muito a qualidade dos recursos hídricos aqui da cidade” declarou o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, na assinatura de parceria com a Agência das Bacias PCJ (rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) para a realização de diagnóstico ambiental em 129 propriedades rurais. Serão realizados serviços de restauração florestal, saneamento rural (com a substituição de fossas por biodigestores) e conservação de solo.

Tudo às claras – Em Santa Gertrudes, o prefeito Gino anunciou no início deste mês que vai retomar a troca das luminárias por led no início do próximo ano. “Já fizemos de 30 a 40% da troca, com recursos próprios da prefeitura”. A estimativa é de que até a metade do ano que vem a cidade já esteja com o novo sistema de iluminação em todas as ruas e avenidas. Em Piracicaba, a troca da iluminação teve início em junho, e foram feitas trocas em 15.314 pontos, sendo 12. 894 em vias públicas. e 2.420 em praças. Ao todo, o serviço será realizado em 55 mil pontos. Em Cordeirópolis, por enquanto, a nova iluminação está presente somente em pontos como na avenida Aristeu Marcicano, trevo do viaduto Valdemar Fragnani e no bairro Jardim Cordeiro.

lll Cúpula

O rio-clarense Alan Rios está no G20 Social, no Rio de Janeiro, como representante da Coordenação Nacional das Entidades Negras – Conen. O evento acontece paralelamente ao encontro dos líderes das maiores economias do mundo e reúne representantes dos movimentos sociais.

lll Cartilha

Integrantes do governo municipal estão com a “lição” em dia quando questionados sobre os atrasos nos pagamentos e consequentes prejuízos aos serviços prestados à população. O discurso, muito parecido, bate na tecla de que o endividamento é um problema comum a todas as cidades.