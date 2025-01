Um motorista de aplicativo de 23 anos passou por um grande susto ao ser vítima de roubo e ficar em poder de quatro criminosos esta semana em Rio Claro. Consta no boletim de ocorrência que a vítima recebeu um chamado para uma corrida onde o ponto de partida seria o bairro Jd. Bonsucesso.

Ao chegar no local foi rendido por quatro assaltantes que o colocaram no banco de trás do automóvel e seguiram para Araras, Leme, Pirassununga e depois voltaram para Rio Claro. Neste tempo, mais de cinco horas, os bandidos fizeram um assalto com a vítima no carro e também realizaram transações bancárias com o cartão do motorista de aplicativo.

No retorno a Rio Claro, dois dos criminosos foram deixados na Rua 12, Jardim Nova Veneza. Os outros dois seguiram até uma rua de terra próximo a um motel no Bonsucesso. Por lá tentaram abandonar a vítima e levar o carro, mas só não conseguiram porque o automóvel apresentou um defeito mecânico. Os dois criminosos então chamaram um outro motorista de aplicativo e fugiram. Além do trauma a vítima teve um prejuízo de R$ 2.490,00 e segundo colegas não pretende mais voltar a exercer a profissão.

Pagando para trabalhar em Rio Claro

A reportagem do JC conversou com um porta-voz de um grupo de aproximadamente 150 motoristas de aplicativo. Segundo Wellington Brito a falta de segurança aliada a outros problemas têm deixado a categoria bem descontente: “Não é o primeiro caso que acontece aqui em Rio Claro. Estamos nos sentindo sem voz e sem receber o olhar que merecemos para um importante serviço que prestamos. Além da questão da falta de segurança, estamos recebendo multas na área de embarque e desembarque no Terminal Rodoviário, a cidade está cheia de buracos e os carros vivem indo para a manutenção. Nosso intuito é montar uma associação, mas enquanto isso não acontece queremos um olhar da administração pública e principalmente da área da segurança. Não queremos ‘auê’, queremos solução. Temos um grupo que por 24 horas não irá aceitar chamados para corridas em determinados bairros e se não resolver iremos também fazer uma paralisação de meio período”, afirmou o representante.