Roseli, ex-presidente do Fundo Social, e o ex-prefeito Azil Brochini em foto de 2019 (arquivo familiar)

Faleceu em Rio Claro nesta sexta-feira (9) a ex-primeira-dama de Rio Claro, Roseli Amblat Brochini, aos 82 anos. Dona Roseli era esposa do ex-prefeito Azil Francisco Brochini e no período em que coordenou as atividades no Fundo Social de Solidariedade, realizou um trabalho reconhecido pela qualidade na promoção da alimentação saudável. A rio-clarense comandou o Fundo Social de 1989 a 1992, quando as creches ainda estavam sobre a gestão do setor.

“Além das creches, Roseli desenvolveu inúmeras ações no FSS, tais como campanhas de arrecadação de agasalhos, brinquedos e Páscoa, junto ao lar dos velhinhos e outras casas humanitárias, além da atuação com as assistentes sociais nos então criados PAS- Polos de Atendimento Social, entre outras ações” destacou o ex-prefeito ao relembrar o trabalho da esposa. Dona Roseli deixa também os filhos Cristiano e Giovana, e as netas Bruna, Beatrix e Bianca. A família informou que não haverá velório e que o corpo da ex-primeira dama será cremado.