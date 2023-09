Ana Maria Camargo. Foto: Univesp

Faleceu no domingo (24) em São Paulo, aos 78 anos, a historiadora Ana Maria de Almeida Camargo. Titular da cadeira de História na Universidade de São Paulo desde a década de 1970, a professora doutora foi responsável pela formação de várias gerações de professores-pesquisadores e por orientar inúmeros trabalhos na área da Arquivologia, em todo o país, além de publicar vários livros. Desenvolveu trabalho em Rio Claro, onde foi a primeira diretora do Arquivo Público e Histórico do Município, entre os anos de 1980 a 1990.

Em nota, a equipe do Arquivo destacou que “a professora concebeu todo o tratamento técnico do patrimônio documental salvaguardado na Instituição. A sua experiência à frente do Arquivo de Rio Claro possibilitou a realização de trabalhos pioneiros, reconhecida a excelência e importância por outras instituições arquivísticas. É com profundo pesar e imensa gratidão, que a equipe do APHRC recebeu a notícia do seu falecimento”.

Equipe do Arquivo de RC com a professora Ana Maria (quarta pessoa na foto, da esquerda para a direita). Foto: Arquivo JC/PMRC

Já a superintendente do Arquivo de Rio Claro, Mônica Frandi Ferreira, destacou que Ana Maria, “brilhantemente conduziu a implantação da Autarquia. Recebeu autoridades do meio arquivístico nacional e internacional, interessados em conhecer seu trabalho pioneiro aqui em Rio Claro. Mestra e amiga, sempre foi a minha referência na condução dos trabalhos no Arquivo”.

Em nota, o Arquivo Nacional lamentou a morte da historiadora e destacou sua contribuição para a área “Ana Maria foi conselheira do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), em dois períodos, de 1997 a 1999 e de 2004 a 2007, e uma das fundadoras da Associação de Arquivistas de São Paulo.” O velório da professora aconteceu na Capital, onde seu corpo foi sepultado na tarde desta segunda-feira (25) no Cemitério São Paulo.