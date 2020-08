Um homem que não teve a identidade divulgada foi socorrido na noite desta quinta-feira (6) após ser baleado no bairro Jardim Bandeirantes. De acordo com informações preliminares, três indivíduos – sendo um a pé e dois em uma moto – tentaram efetuar o roubo contra o munícipe na sua residência na Estrada da Bomba.

Ainda não foi confirmado se a vítima teria reagido à ação dos bandidos, no entanto, foram efetuados dois disparos de arma de fogo contra o morador. Os três indivíduos fugiram e a Polícia Militar patrulha neste momento em busca dos criminosos.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro. No entanto, a ambulância de UTI do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou prestar apoio e o levou para o Pronto Socorro Municipal Integrado (PSMI). Novas informações serão atualizadas no site do JC.