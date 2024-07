Para entrar, um litro de leite ou um quilo de alimento

Concurso faz parte da programação do Festrock RC, na antiga Estação Ferroviária

Mulheres a partir de 17 anos podem se inscrever para mais uma edição do Miss Rock Fest, concurso que acontece dentro da programação do FestRock RC. O evento acontece no próximo dia 13 de julho, na antiga Estação Ferroviária de Rio Claro, a entrada é um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite.

Segundo a organizadora do concurso, Bia Hebling, a premiação para as vencedoras do Miss Rock Fest inclui faixas exclusivas e vouchers de diversos parceiros, como Lari Cosméticos, Clínica Massaro, Studio Nathalia Sampaio, Ana Gonzaga Beauty, Tainá Sena Depilação, Tha Nogueira Manicure. No ano passado, 22 candidatas participaram, e este ano, a expectativa é ainda maior. “As inscrições serão feitas durante o nosso festival, assim, as interessadas podem se inscrever na hora. Esperamos alcançar mais participantes, com o objetivo de promover a valorização das mulheres no rock”, afirma Bia.

As concorrentes serão avaliadas em três categorias: Estilo, Simpatia e Personalidade. “Queremos ver a expressão de cada participante, sua paixão pelo rock e como elas se destacam em cada uma dessas categorias”, explica Bia. Ela acrescenta que o concurso busca celebrar a diversidade e a individualidade das mulheres no cenário rock.

O FestRock RC 2024 promete uma programação variada. A banda The Mönic será a headliner do evento. Formado em 2017, o quarteto paulistano tem conquistado a mídia e o público com seu som marcante. Outras seis bandas selecionadas pela organização também subirão ao palco: Mad Grace, Sangue Inocente, Deep Divers, Plazafire, Dognerve e Cavalossauro (Sepultura Cover).

Para garantir entretenimento para toda a família, o evento contará com uma praça de alimentação com food trucks e uma área kids. A organização também reforça que a segurança e o conforto dos participantes são prioridades, sendo proibido entrar com bebidas e/ou comidas no local.

O FestRock RC 2024 é realizado com o apoio da Prefeitura de Rio Claro, da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura. Para mais informações, siga o festival no Instagram: @festivalderockrc.