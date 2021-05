NATÁLIA CANCIAN

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Ministério da Saúde fará um novo estudo para estimar a prevalência da infecção pelo coronavírus nas capitais, nos estados e nas regiões metropolitanas. O objetivo é mapear a extensão da transmissão do vírus e o comportamento da doença no país.



A pesquisa, chamada de PrevCOV, envolverá dados de histórico de possível contato com o vírus e coleta de amostras de sangue para detecção de anticorpos.



A amostra utilizada será semelhante à aplicada pela Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE. Ao todo, serão coletados dados em 274 cidades, com abrangência de 62 mil domicílios nestes locais.



Ao comentar a pesquisa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que “negacionismo é negar o investimento que o governo federal tem feito na pesquisa, ciência e tecnologia”. As declarações são respostas a críticas feitas ao governo durante a CPI no Senado que apura possíveis falhas no enfrentamento da epidemia da Covid-19.

Segundo o Ministério da Saúde, o levantamento do PrevCOV será um dos maiores já realizados no mundo sobre a prevalência do novo coronavírus.



“Para isso, foi feito estudo transversal para detecção de anticorpos do Sars-CoV-2, baseado no desenho amostral da Pnad do IBGE”, diz o secretário de vigilância em saúde, Arnaldo Medeiros.



A previsão é que a pesquisa seja iniciada em junho. Os moradores das residências selecionadas devem receber um contato prévio por mensagem e ligação telefônica. Em seguida, será feito o agendamento de uma visita de profissionais de saúde, quando serão coletadas as amostras.



O estudo também vai levantar a ocorrência de sintomas recentes e anteriores, o histórico de contato com casos suspeitos e e quais participantes já receberam doses da vacina contra a Covid-19.



Também será criado um repositório de amostras na Fiocruz para pesquisas futuras sobre o coronavírus. Segundo Queiroga, o investimento será de cerca de R$ 200 milhões.



No evento, o ministro voltou a enfatizar a aposta de vacinar toda a população até o fim deste ano e, rebatendo de forma indireta as críticas ao ritmo lento da vacinação no país, disse que a pasta “não mediu esforços para ter vacinas suficientes”, citando medida provisória editada em dezembro, no valor de R$ 20 bilhões, para compra de vacinas.

Como a Folha mostrou, no entanto, o governo negou ao menos três propostas da Pfizer em 2020 para obter doses ainda em dezembro ou janeiro do último ano.



Antes do PrevCOV, o país já teve outras pesquisas para verificar a prevalência da infecção pelo novo coronavírus, como a Epicovid. O estudo chegou a receber recursos do Ministério da Saúde em uma primeira etapa, mas o financiamento não foi renovado.