Matheus e Kauan sobem no palco nesta sexta, em Rio Claro

Já no sábado (28), Jorge & Mateus e Teodoro & Sampaio agitam público no Sobradão

Começa nesta sexta-feira (27), no Sobradão Eventos, com uma estrutura montada especialmente para receber o público de Rio Claro e toda região, mais uma edição do tradicional Rio Claro Rodeio Festival, que neste ano acontece durante dois dias, nesta sexta-feira com shows de Matheus e Kauan e grupo Menos é Mais e no sábado (28), com apresentações de Jorge & Mateus e Teodoro & Sampaio.

INGRESSOS

É possível comprar ingressos em lojas em Rio Claro, em Leme e também pela internet. O site para a aquisição é www.q2ingressos.com.br. Para comprar pessoalmente, em RC, os ingressos estão disponíveis na Romeu e Julieta Loja 1, na Rua 4, 511, Centro, Loja 2, Avenida Saburo Akamine, 104, na Tamaru Gourmet, localizada na Rua 8, 268, no Centro, na Farmazul, Loja 1, Avenida 14, 1823, Loja 2, Av. M23 e no Contato Country, na Av. 12, 2204 e em Leme, na Cris e Cia, na Rua Ephirain Rodrigues Alves, 416. O pagamento deve ser feito no débito, crédito ou pix.

SORTEIO

Segundo informações da organização do evento, comprando o Passaporte do Rodeio por apenas R$ 99,00 (já com desconto), você tem a chance de levar a tão sonhada casa própria, com sorteio exclusivo no dia 28/09. Além da casa, serão sorteadas 1 Moto por dia para quem comprou o ingresso individual Arena/Pista para um dos dias. Todas as regras e informações estão nas rede sociais do Rodeio e também da Área Incrível, confira!