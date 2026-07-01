Dudu irá passar por um transplante de medula

Família celebra notícia e se mobiliza para próximas etapas do tratamento de leucemia em São Paulo

O pequeno Luiz Eduardo Almeida da Silva, carinhosamente conhecido como Dudu, de Rio Claro, conseguiu um doador de medula óssea compatível após enfrentar pela segunda vez a leucemia mieloide aguda. A notícia traz esperança para a família do menino.

A confirmação foi feita pela família ao Jornal Cidade. “Nossa espera em relação ao doador terminou. Agradecemos a todos que estavam torcendo e pedimos que continuem em oração para as próximas etapas agora”, disse Paulo Almeida, pai da criança, que mobilizou campanhas de doação na região.

O pai de Dudu detalhou que o doador é brasileiro, tem 30 anos de idade e apresenta 95% de compatibilidade com o menino. Dudu será internado na segunda-feira, 6 de julho, para iniciar um ciclo de quimioterapia. Em seguida, ele realizará o transplante no Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), em São Paulo.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Atualmente, Paulo, sua esposa e o filho estão em um apartamento emprestado em Santo André. No entanto, o local fica a cerca de 50 minutos do hospital. “A orientação dos médicos é para estarmos instalados perto para qualquer emergência, então estamos procurando um local para alugar”, explicou Paulo.

Família de Dudu busca apoio para permanência em São Paulo

Para cobrir os custos da estadia de mais de 100 dias em São Paulo, a família está vendendo pão de queijo e realizando rifas. “Paramos nossa vida neste momento para ficarmos com nosso filho. Os custos são altos”, declarou o pai.

Interessados em adquirir o pacote de pão de queijo, no valor de R$ 35,00, podem entrar em contato pelos telefones (19) 99925-4368 (Bianca), (19) 99910-4454 (Paulo) ou (19) 99621-2980 (Adriele).

Doações de outros valores para ajudar a família podem ser feitas através do PIX: 514.454.548.31, em nome de Luiz Eduardo Almeida da Silva.