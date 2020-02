A maquiadora Eduarda Seneme, a pedido do Jornal Cidade, preparou uma maquiagem para lá de especial para curtir o Carnaval, com dicas fáceis e de simples execução, a profissional é puro brilho. E aí, vamos aproveitar a data e cair na folia com uma make de arrasar?

Imagens e edição – Eduarda Seneme