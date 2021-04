O Shopping Rio Claro volta atender ao público presencialmente a partir deste domingo (18), seguindo as orientações divulgadas pelo Governo do Estado de São Paulo nesta sexta-feira, 16. O horário de funcionamento será das 11h às 19h de segunda a sábado, e das 12h às 19h no domingo.

“É com satisfação que retomamos o atendimento aos nossos clientes, e seguindo as medidas de proteção recomendadas vamos garantir a saúde de todos e também trabalhar para oferecer aos nossos lojistas as melhores condições de vendas. Reforçamos que a obrigatoriedade do uso de máscara, o distanciamento seguro e o uso constante de álcool em gel continuam sendo as nossas armas para vencermos a pandemia”, destaca Everton Rondini, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.

Contudo, as facilidades de compras pelo WhatsApp do Shopping Rio Claro permanecem para aqueles que preferem receber seus produtos em casa. Ao enviar um “oi” para o número (19) 98888-2222, o cliente recebe a lista com os contatos das operações, e basta combinar com a loja a sua compra e a forma de entrega. Muito simples e prático.

“O retorno do atendimento presencial era muito esperado pela administração e por nossos clientes, e para isso continuam em vigor todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19, assim como a opção de compras on-line, permitindo ao consumidor escolher como prefere fazer suas compras, presencialmente ou com entrega no conforto do seu lar“, afirma Gisele Alvares, Supervisora de Marketing do Shopping Rio Claro.

Shopping Rio Claro

Com 65 mil m² de área construída, o Shopping Rio Claro é o empreendimento comercial que disponibiliza o maior mix de marcas na macrorregião de Rio Claro, reunindo em um só local uma grande diversidade de lojas e serviços.

O Shopping Rio Claro possui mais de cem operações, sendo cinco lojas-âncora (Marisa, C&A, Lojas Americanas, Renner e Academia SelfIt), três megalojas (Ri Happy, Polo Wear e Lojas 01 a 99), três semiâncoras (Kalunga, Centauro e Di Gaspi), Praça de Alimentação com operações de fast food e restaurantes, além de casa lotérica, casa de câmbio e Poupatempo.

Localizado em uma área privilegiada, o mall é um importante local de compras, lazer e entretenimento para adultos e crianças da cidade e região, oferecendo excelentes opções de compras, segurança e estacionamento.

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 37 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 29 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.

Visite: www.adshopping.com.br.