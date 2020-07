Para continuar a atender aos clientes neste “novo normal”, o Shopping Rio Claro está operando com vendas por meio das ferramentas do WhatsApp Business e da Vitrine Virtual, disponível para o cliente no site do Shopping, fazendo as entregas nos sistemas de delivery e drive thru.

“Ampliamos os nossos canais digitais para podermos oferecer opções de vendas aos lojistas e de compras para os clientes neste período de restrição de abertura do comércio varejista”, destaca Everton Rondini, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.

Além dos serviços essenciais que continuam abertos, como a lavanderia 5aSec, casa de câmbio, lotérica e Lojas Americanas, os serviços de assistência técnica de produtos eletrônicos e as operações de alimentação continuam trabalhando com o sistema de delivery e drive thru, e as lojas consideradas não essenciais operam no sistema de delivery.

“Disponibilizamos para os nossos lojistas uma Vitrine Virtual no site do Shopping Rio Claro, e o cliente tem todas as informações dos produtos disponíveis. Basta acessar o link https://www.shoppingrioclaro.com.br/vitrine.asp e fazer as suas compras com segurança”, afirma o Gerente Geral.

No sistema de venda via WhatsApp Business, pelo telefone (19) 3534-3377, basta o cliente mandar um “oi” para receber a lista das lojas que trabalham com delivery e drive thru. Vale destacar que as operações também possuem os seus próprios canais nas redes sociais.

“Todos esses canais on-line foram abertos para que os nossos clientes possam comprar os produtos que gostam e precisam, e que normalmente eram adquiridos de forma presencial. Nos dias de hoje, a tecnologia é uma ferramenta fundamental para o dia a dia do varejo, e o Shopping Rio Claro está preparado para essa nova realidade”, finaliza Everton Rondini.