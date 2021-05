Foram dois meses de preparação, ensaios e reuniões até a chegada desse grande dia, onde a Orquestra Filarmônica de Rio Claro e cantoras de Rio Claro apresentarão muita música para a tarde desde sábado, 8 de maio, das 14 às 18 horas, véspera do Dia das Mães. “Toda a grandeza e a preparação desse evento é a mesma, não importa se o show é aberto ao público ou online, o que muda é apenas como o público irá acompanhar”, explica o Presidente Willian Nagib Filho.

Em função dos ajustes necessários para atender todas as normas de segurança, e ainda, pela extensão do show que terá quatro horas de duração, o evento contará com a formação de base da Filarmônica, além das cantoras. “Temos um compromisso com a música e com a saúde, por isso, o staff foi reduzido e todos testados para Covid 19. Além disso, um evento com essa duração tem uma formação específica e desta vez, não teremos os grandes naipes de cordas e sopros, mas eles voltarão em 24 de junho para uma mega produção que já estamos preparando com a participação de Ivan Lins”, adianta Willian.

Com um staff de 25 artistas, a Orquestra Filarmônica apresenta o show “Mulheres que Cantam e Encantam –Remember”, com um compilado dos melhores momentos dos últimos 15 anos de apresentações e promete ser um presente inesquecível para as mães de toda a região.

Para segurar uma tarde inteira com o melhor da Música Popular Brasileira, Pop nacional e Internacional, o time conta com grandes artistas como Ricardo Barros (percussão), Anderson Rossetti (teclado), Luciano Filho (maestro e (teclado), William Castro (guitarra), Everton Nardini (baixo), Flávio Guilherme (piano), William Nagib Filho (bateria) e as vozes de Isabela Trevilatto, Luciene Narciso, Tika, Katia Loureiro, Claudia Guilherme, Aninha Barros, Ariane Nagib, Débora Locatelli, Simone Brasil, Eliza Sartori, Van Singer, Andreia Flausino, Bianca Rubio, Nicole Nagib, Nathan Nagib, Kaiser (Zé Ramalho Cover), Charles Henrique.

Não apenas a Orquestra Filarmônica de Rio Claro tem levado o nome do município para fora das linhas geográficas, como os artistas que a compõe. O baixista Ricardo Nardini, é um desses exemplos, ele já foi indicado para embarcar em um navio de cruzeiro para tocar numa turnê por toda a costa brasileira e pela Europa. “Eu passei por um dos conservatórios mais importantes da América Latina, que é o de Tatuí, fiz essa turnê internacional e também já toquei com o sertanejo Juliano César. Hoje me dedico a esse trabalho com a Orquestra, tenho uma banda de tributo ao U2 e leciono música”, conta.

Ricardo Barros foi mestre de bateria da Samuca e é percussionista da dupla Christian e Ralf. William Castro atuou como guitarrista do programa “Hora do Faro” e acompanhou o BBB Fiuk, Wanessa, Luíza Possi, Paula Lima, Léo Maia, Frejat, Fernanda Abreu, Toni Garrido e Paulo Ricardo, dentre outros.

Durante o evento serão arrecadados alimentos para o Fundo Social de Solidariedade em dois formatos. Através do drive-thru que será montado em frente ao Paço Municipal da Prefeitura de Rio Claro, Rua 3 entre as avenidas 3 e 5, ou online, através da compra de uma cesta básica que poderá ser paga via Pix diretamente para o fornecedor. O Show na plataforma digital acontece das 14h às 18h e pode ser acompanhado pelo Youtube oficial da Orquestra – Orquestra Filarmônica de Rio Claro (ative o lembrete para não esquecer), além das redes sociais das mídias parcerias, como Jornal Cidade de Rio Claro.

O evento é uma realização da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, com a parceria da Prefeitura Municipal de Rio Claro, Fundo Social de Solidariedade e tem o apoio do CIESP Rio Claro, Ápia Veículos, Lago Azul Sapataria, Jog Music, Rosas de Saron e Talklink.