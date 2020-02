Limeira confirma caso suspeito do novo coronavírus

Com a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, a Secretaria de Saúde de Limeira se mantém em alerta sobre o avanço da doença. Conforme o secretário de Saúde, Vitor Santos, desde os primeiros casos suspeitos na China no mês passado, o prefeito Mario Botion determinou que a pasta iniciasse todos os protocolos necessários para acompanhar a evolução da doença.

Exemplo disso é que em 3 de fevereiro, a secretaria, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, reuniu representantes de hospitais das redes pública e privada do município para alinhar o protocolo de atendimento e encaminhamento de eventuais casos suspeitos do novo coronavírus. Na semana passada, moradores do Jd. Santo André participaram, na UBS do bairro, de uma palestra sobre prevenção ao coronavírus.

O protocolo seguido pela Secretaria de Saúde de Limeira é o mesmo definido pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo governo federal. O Ministério da Saúde só considera o caso como suspeito de coronavírus se o paciente viajou para países com transmissão ou casos confirmados da doença, febre e um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, coriza e outros), ou contato próximo com suspeitos ou casos confirmados de pessoas com o vírus.

Limeira confirmou um caso suspeito de coronavírus de um homem de 58 anos, notificado por um hospital particular da cidade, que esteve na Itália recentemente. Ele retornou ao Brasil na terça-feira (25), porém apresentava os sintomas desde o dia 23. O paciente foi atendido pelo hospital, está bem e já teve alta. Foram coletadas amostras de sangue, encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz.

“A Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Saúde, está preparada para fazer o acompanhamento dessa enfermidade”, garante o secretário de Saúde. “Os sistemas de vigilância e assistência de Limeira estão em alerta”, complementa o diretor de Vigilância em Saúde, Alexandre Ferrari.

(com informações Secretaria de Comunicação)