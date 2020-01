JCBLOGS: tráfico, embriaguez ao volante, roubo e agressão

Flagrante de tráfico

A Polícia Militar de Rio Claro atendeu ocorrência de flagrante de tráfico de entorpecente às 14h15 de terça-feira (31 de dezembro), na Vila Olinda. Acusado seria um jovem de 19 que foi detido pelos policiais. Ao avistar a viatura policial, o indiciado teria jogado sobre muro de condomínio invólucros. No local, os policiais apreenderam 23 eppendorfs de cocaína e R$ 514,00.

Flagrante e capturado na pista

Flagrante de embriaguez ao volante foi condenado capturado foram registrado às 4h da madrugada nesta quarta-feira (1º), na Rua Antonio Bertazo, em Santa Gertrudes.

O acusado de embriaguez ao volante, morador em Rio Claro foi detido pela Polícia Rodoviária. De acordo com a ocorrência, o homem conduzia seu automóvel em zigue-zague e disse aos policiais ter ingerido bebida alcoólica .

Um segundo homem, de 40 anos, morador em Rio Claro, era passageiro do veículo e tem mandado de prisão na 2ª Vara da Família local de 30 dias.

Roubo e agressão

Roubo seguido de agressão foi registrado no início da madrugada de quarta-feira, na Vila Olinda. De acordo com a ocorrência, após fazer visita à uma conhecida, ao se aproximar de seu veículo, foi abordado por um indivíduo que anunciou o assalto. Ao reagir, a vítima teria sido agredida com pauladas na cabeça e no gosto.

O agressor teria ainda fugido com o carro e o documento do mesmo.