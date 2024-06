Jazmin Ortenzi, 22 anos, atual número 527 do ranking mundial. Foto: João Pires/FotoJump

A Ano IV Copa Feminina de Tênis, realizada no Clube de Campo de Rio Claro, chegou ao fim com um espetáculo de talento e determinação. O torneio, que reuniu jogadoras de diversos países, incluindo várias brasileiras, teve Jazmin Ortenzi, da Argentina, como grande campeã no domingo (2).

Jazmin Ortenzi, 22 anos, atual número 527 do ranking mundial, enfrentou a norte-americana Amy Zhu na final de simples. Mesmo após sofrer uma torção no tornozelo esquerdo durante a final de duplas no dia anterior e que deixou todos com a impressão de que não jogaria a final de simples, Jazmin mostrou a mesma resiliência com que passou por uma cirurgia no punho no ano passado e entrou no saibro do Clube de Campo para disputar o troféu.

Ela dominou a partida do começo ao fim. No primeiro set, só perdeu um game e converteu os dois breaks que teve, fechando por 6/1. Sacando muito bem e errando muito pouco, a argentina ex-406 da WTA não deixou Zhu mudar a história do segundo set e encerrou o jogo com 6/2. Com essa vitória, ela somou 15 pontos no ranking, aproximando-se da posição 500, e garantiu um prêmio de US$ 2.352,00. Amy Zhu conquistou 10 pontos e um prêmio de US$ 1.470,00 pelo vice-campeonato.

“Estou muito feliz com essa semana, foi dia-a-dia, com partidas muito difíceis. Agradeço aos organizadores pelo torneio, porque esses torneios são muito importantes para nós jogadoras sul-americanas jogar perto de casa. E hoje [domingo], pela primeira vez na semana, a torcida estava do meu lado. Estou muito feliz com esse título”, disse Jasmin que, assim como Zhu, segue para o ITFW 15 de Maringá.

Confira abaixo, na íntegra, a partida entre a argentina Jazmin Ortenzi e a norte-americana Amy Zhu, que decidiu o campeonato e teve a transmissão ao vivo pelo JC.