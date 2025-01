O Galo Azul chega ao quinto empate consecutivo e segue sem vencer na A2. Foto: Vagner Ansanelo.

Rio Claro FC segue sem vencer no Campeonato Paulista da Série A2. O Galo Azul recebeu na tarde de ontem (29) o Capivariano no Estádio Schmidtão

A partida ficou no zero a zero em mais um empate do Rio Claro FC no Campeonato Paulista da Série A2, o quinto em cinco rodadas. O jogo começou moroso, sem grandes avanços por ambos os times. A bola batia e rebatia para os dois lados. Quase aos 7 minutos Matheus Guilherme chutou para o gol rio-clarista e por pouco não entrou no canto ao lado do goleiro Passarelli; acabou indo para fora e o escanteio retomou a dinâmica.

Aos 8:55 Cesinha tentou abrir o placar para o Rio Claro com chute em direção ao gol do Capivariano, mas foi longe. O visitante pressionou bastante os rio-claristas ao longo do primeiro tempo, controlando o passe de bola sem dar chances para os donos da casa. A marcação foi grande e até os 30 minutos e o Galo não conseguia finalizar nada.

E assim seguiram os últimos 15 minutos da primeira fase. Entre uma jogada e outra, o camisa 5 Bruno Silva, do Capivariano, foi expulso diante no lance com cotovelada que deixou Cesinha, do RC, ao chão. A ambulância precisou retirar o jogador rio-clarista do campo. Yamada substituiu o atleta lesionado que foi levado a um hospital.

Na etapa complementar, logo aos 3 minutos, o Capivariano deu um susto no goleiro rio-clarista que jogou a bola pra longe. Mais duas substituições aconteceram para o Galo, mas não surtiram efeito. O visitante foi pra cima e na cara do gol perdeu a chance de abrir o placar. Denilson dominou na frente do goleiro Capivariano, mas a bola subiu para cima da trave aos 13 minutos.

O jogador Emanuel sentiu uma pancada e também precisou sair após avanço do adversário e foi substituído por Fabiano. Ao final do período o zagueiro Nilson tomou cartão amarelo na linha da grande área, foi quase um pênalti. Ao cobrar, o visitante mandou para fora na linha de fundo do gol. Nos acréscimos o RC perdeu duas chances da bola entrar no bate-rebate. Os sete minutos a mais encerraram a partida no empate de zero a zero.