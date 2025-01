Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, a instabilidade atmosférica se intensifica no estado de São Paulo, incluindo Rio Claro, provocando céu encoberto, chuvas intercaladas com trovoadas e volumes mais elevados de precipitação. Esse cenário é causado pela formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), uma faixa de nebulosidade e precipitação que se estende do norte ao sudeste do país. As condições climáticas adversas devem persistir ao longo do final de semana, com o INMET emitindo um alerta de perigo devido à possibilidade de chuvas intensas.

Nas últimas 24 horas, a estação meteorológica registrou 87,2 mm de chuva, elevando o acumulado para 288,9 mm. Com a previsão de chuva ao longo de todo o dia, espera-se que o total acumulado do mês ultrapasse a média histórica de 289,2 mm. As temperaturas apresentam leve queda, com a mínima registrada hoje (31) no campus da Unesp sendo de 19,8°C e a máxima prevista de 29°C. Durante o final de semana, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 21°C e 22°C, enquanto as máximas variam entre 26°C e 29°C.

As informações foram fornecidas pela estação meteorológica Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.