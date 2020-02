Incêndios: bombeiros fazem alerta sobre riscos em apartamentos

Após incêndio destruir apartamento e deixar vizinhos com sintomas de intoxicação pela fumaça no bairro Chácara Lusa, em Rio Claro, bombeiros alertam sobre as medidas de segurança que os administradores dos condomínios precisam tomar, além dos cuidados que cada morador precisa ter dentro do seu imóvel. E alertam que muitos residenciais de Rio Claro não tem o chamado AVCB, que é o auto de vistoria assinado pelo Corpo de Bombeiros, exigido por lei.