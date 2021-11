Um incêndio foi registrado na tarde desta sexta-feira (12), em uma borracharia localizada na Rua 1, no bairro Jardim Novo I, em Rio Claro. O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas e no resgate a uma vítima, que ficou presa no banheiro do local após o início do fogo.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do JC, que esteve no local, os bombeiros deslocavam-se para um atendimento envolvendo um animal, quando receberam o chamado e, já no caminho, avistaram uma grande coluna de fumaça preta. Outras viaturas, que estavam no quartel, também foram acionadas para auxiliar no trabalho.

Ao chegarem ao barracão, receberam informações que havia uma vítima presa no banheiro e, após baixarem a temperatura do local, conseguiram resgatar o senhor, que se encontrava consciente. O resgate realizou o primeiro atendimento, posteriormente o médico do SAMU.

Ainda de acordo com Subtenente Fuzatto, que trabalhou na ocorrência, os funcionários da borracharia alegraram que trabalhavam com um equipamento de solda, no momento em que a mangueira que conduz óleo diesel se rompeu, provocando o início das chamas, que logo se propagaram para dentro do barracão, também atingindo dois caminhões.