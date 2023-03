Antigo prédio da Unesp, no bairro Santana, deve ser ocupado pelo Instituto Federal para implantação do novo câmpus

A aguardada ocupação e o início de operação do Instituto Federal em Rio Claro, nas antigas instalações da Unesp do bairro Santana, seguem em estudos. Na última semana, o Ministério da Educação, do Governo Federal, recebeu pedido do vereador Julinho Lopes (PP) para que a unidade da cidade, que já consta com portaria de funcionamento ativa, seja contemplada com a regulamentação de legislação que define parâmetros e normas para a sua expansão e dispõe sobre a criação e implementação de cargos e funções no local.

O encontro aconteceu entre o parlamentar e Marcelo Bregagnoli, diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica no Ministério da Educação. Segundo comunicou o vereador, Bregagnoli ressaltou que o Governo Federal executará o trabalho técnico para fazer a recomposição do banco de vagas e suprir os técnicos administrativos e professores desta nova unidade.

O Instituto Federal de Rio Claro já conta com um gestor, o professor Eduardo Antônio Modena. Ainda não se sabe quando essa regularização quanto aos cargos ocorrerá. Outra discussão é quanto à ocupação do prédio. A maior parte do imóvel está abandonada há décadas e alvo de reclamações de moradores vizinhos há muitos anos. Na lateral da Rua 11, está em funcionamento a Escola Municipal “Arlindo Ansanello”, em convênio do próprio IF com a Prefeitura desde a antiga administração do ex-prefeito Juninho da Padaria.

Segundo Julinho Lopes, enquanto articula recursos financeiros para a obra de restauração do prédio principal, caso o Ministério da Educação libere com agilidade o início das atividades no câmpus de Rio Claro, há uma discussão para que se utilize o próprio imóvel hoje utilizado pela creche do município e remanejamento das crianças atendidas para outro prédio ou unidade escolar. A secretária municipal de Educação, Valéria Velis, disse que novos diálogos sobre o assunto poderão ocorrer no futuro quando houver sinal positivo do Governo Federal. Enquanto isso, a escola municipal segue atuando normalmente.

A unidade local do IF poderá abrigar até 800 alunos. “Nossos alunos terão chance de concorrer a vagas em uma instituição federal gratuita, com formação de mão de obra qualificada em áreas com demanda na região. Além disso, serão gerados empregos com a contratação de professores e funcionários”, conclui.