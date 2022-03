Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou hoje (9) a atualização de três estudos anuais de geociências: Malha Municipal Digital 2021, Mapas Municipais das Estimativas Populacionais e Áreas Territoriais de Estados e Municípios. O órgão informou que as mudanças são de rotina.

De acordo com o IBGE, houve uma série de atualizações na Malha Municipal Digital. O estudo inclui a representação político-administrativa dos estados e municípios brasileiros, acrescentando subsídios novos para os Mapas Municipais e para as novas Áreas Territoriais.

Segundo o instituto, nesse conjunto de dados estão aplicadas as determinações decorrentes de decisões jurídicas, novas leis estaduais, relatórios/pareceres técnicos confeccionados pelos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa e ajustes cartográficos das linhas divisórias aos melhores insumos disponíveis, tendo reflexos no cálculo de áreas e limites considerados nas Estimativas Populacionais 2021.

Além do Distrito Federal e do distrito insular de Fernando de Noronha, o Brasil tem 5.568 municípios, o que totaliza uma extensão territorial de 8.510.345,540 km². O número sofreu um ajuste de 0,02 km² em relação ao valor publicado em 2020, que era de 8.510.345,538 km².

“Para 2021, como a área foi calculada sobre um único arquivo com os limites do Brasil, em vez de calculada pela soma das áreas de cada município, não houve necessidade de arredondamento dos valores parciais, ocasionando a diferença no total”, informou o IBGE.

Nos Mapas Municipais, foram atualizados 342 municípios dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas, Bahia, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. Entre maio de 2020 e abril de 2021, eles tiveram mudanças de área e de limites. Goiás foi o estado com mais municípios atualizados. Ao todo 246 municípios passaram por alterações no estado. Mato Grosso com 48 atualizações foi o segundo e o Paraná com 15 ficou em terceiro. Ceará e Bahia foram os que passaram por menos mudanças, em apenas dois municípios.

Por causa da necessidade da atualização contínua da base territorial, especificamente, em relação ao desenho da malha municipal, foram realizados também, segundo o IBGE, ajustes cartográficos em vários municípios, “em função da disponibilidade de novos insumos cartográficos, em especial no que se refere à quantidade nos estados do Maranhão e Goiás”.

Agora, todas as atualizações feitas passam a influenciar estudos e pesquisas demográficas do IBGE. “Embora a Malha Municipal Digital, os Mapas Municipais e as respectivas Áreas Territoriais sejam utilizadas como referência para diversas atividades por órgãos públicos, privados e pela sociedade em geral, o IBGE não tem como atribuição a definição e delineamento dos limites do território”, completou o órgão.