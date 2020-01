Hospital público: reserva de área não garante construção

O prefeito João Teixeira Junior (DEM) assinou no sábado (25) o decreto em que reserva uma área localizada na Avenida 1-MP, no Parque Mãe Preta, para a construção de um hospital público regional. A ação é uma resposta à campanha da Associação Movimento Pró-Hospital Público Regional de Rio Claro, nascida do movimento iniciado em 2013 com o objetivo de ampliar o número de leitos hospitalares na cidade.

O presidente da entidade, César Borgi, destacou na solenidade que a importância desse passo. “O movimento viu, através do adoecimento de um amigo da Pastoral da Saúde, a defasagem que estava o sistema de saúde no município. Ampliamos a luta. O movimento colocou em seu estatuto o principal objetivo, que é sensibilizar o poder público para a construção do hospital público geral regional, de média e alta complexidade, com maternidade e especialidades, voltado para atendimento à população da microrregião”, declarou.

Por se tratar da microrregião, representantes das prefeituras de Ipeúna, Corumbataí e Santa Gertrudes também estavam presentes, uma vez que Rio Claro é a cidade de referência para os municípios. Os prefeitos declararam apoio ao projeto e ressaltaram a necessidade de envidar esforços para obterem, também, apoio do Governo do Estado de São Paulo e Governo Federal para viabilização do projeto. Entidades como a OAB-Rio Claro e demais outras da sociedade civil também estiveram presentes na solenidade de ontem.

O novo presidente da Fundação Municipal de Saúde, Maurício Monteiro, enfatizou que a assinatura do decreto “é um divisor de águas. Até esse momento o hospital público regional era apenas um plano. A partir de agora é um projeto factível, com endereço, onde podemos apontar e falar que será aqui construído o hospital que será um instrumento de elevação na qualidade técnica dos serviços de Saúde de Rio Claro e, acima de tudo, de integração regional que possa trazer a possibilidade de maior entrelaçamento dos municípios da nossa microrregião”, finaliza.

O prefeito Juninho da Padaria ressaltou que a assinatura da reserva da área ainda não garante a construção do hospital. Para que isso saia, de fato, do papel será necessário o apoio dos governos Estadual e Federal. “Estamos falando de um futuro hospital público regional. Vamos precisar muito do apoio, independente do partido, dos deputados estaduais, federais, dos prefeitos da microrregião. Estamos erguendo uma bandeira para aquelas pessoas que não têm plano de saúde. Um hospital não é barato. Piracicaba levou 30 anos para fazer um hospital público. Gostaria de começar a construir a obra já, mas estamos fazendo nossa parte. Precisamos da vontade política. Se um hospital desse não tiver recurso do Governo Estadual e do Governo Federal não ‘toca’”, concluiu.