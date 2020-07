Um caso de tentativa de homicídio foi registrado no Cervezão no final da tarde desta terça-feira (21). De acordo com o Boletim de Ocorrência, o acusado, de 56 anos, estava com sinais de embriaguez e, com uma faca de cozinha, ameaçou a vida da mulher de 36 anos. Confira detalhes da ocorrência no áudio do repórter Gilson Santullo.