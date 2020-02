Homem é preso por tráfico de pessoas para exploração sexual em SP

O delegado titular Luis Renato Mendonça Davini da 1ª Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Liberdade Individual, do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concede coletiva de imprensa, às 16 horas, desta terça-feira (18) para falar da prisão de um envolvido com tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, corrupção de menores e estupro. Ele foi detido ontem (17) no bairro da Liberdade, centro da Capital.

Três adolescentes, de outros estados, que eram ameaçadas pelo acusado foram libertadas.

Na tarde desta terça-feira, será realizada uma coletiva de imprensa no DHPP, na qual se espera que sem divulgados mais detalhes do caso