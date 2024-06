Morador da Vila Nova foi morto no Jardim Bonsucesso

Um homem foi morto a tiros no final da tarde desta terça-feira (25) na Rua 11, no Jardim Bonsucesso, em Rio Claro. Segundo as primeiras informações, Ariel Alessandro Pereira, 36 anos, foi encontrado pela Guarda Civil Municipal já sem vida. Ele era morador do bairro Vila Nova, mas foi alvejado na via pública do outro bairro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime e autoria do crime. Esse é o 15º assassinato registrado neste ano no município, o quarto somente no mês de junho.

VIOLÊNCIA

O último homicídio em Rio Claro havia ocorrido no dia 8 de junho, no bairro Boa Vista. José Orlando Rodrigues, 34 anos, estava com seu veículo (HB20) pela Avenida 100 quando foi alvo de diversos tiros. Ele chegou a ser levado por familiares até a UPA do Cervezão mas não resistiu. Na ação criminosa uma moradora também foi atingida por uma bala perdida.

José Orlando já tinha passagens nos meios policiais e em janeiro deste ano ganhou na Justiça o benefício de ficar no regime aberto. Ele respondia por uma condenação de homicídio em 2011. No dia 2 de junho um duplo homicídio foi registrado no Parque Universitário. Na ocasião Valdeir Silva dos Santos (39 anos) e Maicon Donizete do Nascimento (32 anos) foram executados com vários tiros.