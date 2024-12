Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Cristiano Rodrigues da Conceição, de 47 anos, foi executado dentro de um supermercado no início da tarde dessa segunda-feira (30), no Jardim Progresso, em Rio Claro. Segundo informações do proprietátio do local, a vítima havia acabado de fazer compras no estabelecimento comercial e quando voltou ao carro, estacionado defronte ao supermercado, dois homens munidos com armas que aparentam ser fuzil tentaram abordá-lo.

A dupla havia chego um carro branco. A vítima estava na companhia de uma mulher e uma criança, com isso, os criminosos nada fizeram. Porém, o homem saiu correndo para dentro do estabelecimento e neste momento tiros começaram a ser efetuados.

O local estava com demais clientes e funcionários, que nada sofreram além do pânico diante da situação. Os criminosos conseguiram chegar à vítima e o executaram no local com muitos tiros na cabeça. A Polícia Militar atendeu a ocorrência. Imagens de câmeras de monitoramento mostram a perseguição à vítima durante o crime. Os dois homens armados o perseguem, encapuzados. Marcas de tiro atingiram outros veículos estacionados no local.

Este deve ser confirmado como o 30º homicídio somente neste ano em Rio Claro. Esta é a 33ª morte violenta deste ano, isso porque na quinta-feira (26), um homem morreu após ferimentos de grave agressão sofrida no dia de Natal (25), porém, a morte foi registrada como suspeita, podendo ser alterada para homicídio diante das investigações da Polícia Civil. Também ocorreram um latrocínio e um feminicídio neste ano na cidade. O corpo de Cristiano foi encaminhado ao IML de Rio Claro.

Notícia atualizada às 16h10.