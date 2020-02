Homem é encontrado morto com tiro na garagem de casa em Santa Gertrudes

A Polícia Militar e as autoridades de segurança de Santa Gertrudes atendem na tarde desta terça-feira (25) a uma ocorrência onde um homem foi encontrado morto em Santa Gertrudes.

De acordo com as primeiras informações a vítima está dentro do veiculo, na garagem da residência onde mora na Avenida 7 no Jardim Indaiá. Ele foi encontrado baleado e o SAMU foi acionado mas quando chegou já encontrou o homem sem vida. A suspeita é de homicídio.

A identidade ainda não foi divulgada oficialmente. Mais informações a qualquer momento.