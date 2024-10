Foto: Divulgação/Shopping Rio Claro

Atividades para as crianças acontecem nos dias 25 e 26 de outubro

O Halloween acontece mais cedo este ano no Shopping Rio Claro, e a programação de atividades especiais acontece nos dias 25 e 26 de outubro para que as crianças e suas famílias se divirtam muito seguindo a tradição do Dia das Bruxas.

O Esquenta Halloween no Shopping vai ter atividades em parceria com a escola InFlux como Make your own ghost (monte seu fantasma), Mummy bowling (boliche de múmia), Costumes parade (desfile de fantasias), Spiders race (corrida de aranhas) e Freeze dance (estátua) no dia 25 das 16h às 20h. O local fica próximo ao acesso ao Shopping pela Avenida Conde Francisco Matarazzo Jr. Já no dia 26, das 14h às 18h, terá oficinas de pintura facial e desfile de personagens fantasiados.

Diversas atividades acontecem nesta sexta e sábado

A Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, Nancy Wanderley, garante que as brincadeiras gratuitas irão fazer a alegria das crianças, e aproveita para mandar um recado: “Convidamos as crianças e seus pais para aproveitarem a brincadeira e virem com sua fantasia mais assustadora, para deixar ainda mais emocionante os dois dias de festa do Esquenta Halloween do Shopping”.