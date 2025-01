Prefeito Gustavo Perissinotto durante entrevista no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News de Rio Claro

Prefeito afirma que Reforma Administrativa vai ter, ao menos, duas novas secretarias. Uma seria a pedido do governador Tarcísio. Outra é voltada à inclusão

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) confirmou que ao menos duas novas secretarias municipais deverão ser criadas com a Reforma Administrativa que será enviada em fevereiro para a Câmara Municipal. Entre elas são a Secretaria Municipal da Mulher e a Secretaria Municipal da Inclusão. O chefe do Poder Executivo falou sobre o assunto nessa semana em entrevista na Rádio Jovem Pan News, do Grupo JC de Comunicação. Gustavo destacou que as primeiras mudanças no alto escalão da Prefeitura já foram realizadas, conforme notícias recentes no Jornal Cidade, mas que novas acontecerão.

“Como regra a maior parte do atual governo vai ser mantida. [Vamos ter] alterações para fazer algumas acomodações, pensando em melhorar a qualidade do serviço público ofertado. Já fizemos uma grande movimentação no alto escalão, algumas chefias de gabinete e secretários-adjuntos e as nomeações dos secretários. Basicamente não devemos ter muito mais mudanças”, disse.

Gustavo lembra que a nova Reforma Administrativa atende a uma decisão judicial que julgou a última inconstitucional, com a maioria dos seus cargos considerada ilegal. “A nossa ideia é reduzir parte dos cargos em comissão, enxugar a máquina, entretanto a ideia é criar algumas novas secretarias, da Mulher, a pedido do Governo do Estado. O governador mandou ofício para todos prefeitos falando que precisaríamos criar essa secretaria, que o Governo de SP criou. Estamos pensando também na secretaria da promoção da inclusão ou da pessoa com deficiência”, confirma.

Segundo o prefeito, um dos principais eixos do seu segundo mandato será essa secretaria da inclusão e todas ações estarão conectadas com ela. A ideia é “transformar Rio Claro na cidade mais inclusiva do Brasil. Vamos ter um trabalho intersetorial para dar visibilidade, não que a gente já não tenha avançado muito, mas quero além disso dar visibilidade. Às vezes um pai ou mãe precisa de socorro e não sabe onde procurar. Vamos sistematizar isso, essa secretaria nasce muito robusta, será a menina dos olhos do governo, porque a gente quer transformar Rio Claro na cidade mais inclusiva do Brasil”, conclui.