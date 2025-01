Prefeito Gustavo Perissinotto durante entrevista no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News de Rio Claro

Prefeito quer concluir primeira fase da obra da Visconde e iniciar a segunda. Hospital Público Municipal está no pacote de entregar para o segundo mandato

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) pretende entregar a primeira fase e iniciar três novas frentes de trabalho para acabar com os alagamentos na Avenida Visconde do Rio Claro ainda nos 100 primeiros dias do novo mandato a frente da Prefeitura Municipal. De acordo com o chefe do Poder Executivo, a obra no trecho da avenida na altura da Avenida 8 está na fase de instalação das guias do canteiro central e compactação do solo para receber o material de asfaltamento.

A obra em questão vem ocorrendo há meses e gerou críticas da população diante da demora em concluí-la. Recentemente, a Prefeitura quase cancelou o contrato com a empresa responsável, mas voltou atrás após a mesma justificar tecnicamente o motivo de tal morosidade nas ações. Agora, o prefeito afirma que diante do eminente fim deste trecho, outras iniciativas se iniciarão, como uma nova abertura de 15 metros do asfalto na altura da Rua 9, próximo ao Mercadão, para se mexer na galeria abaixo da Visconde.

Também se espera que em breve a Secretaria Municipal de Obras dê o “start” para outras iniciativas que deverão acabar com os alagamentos na principal via expressa da cidade, como o desassoreamento do Parque Municipal do Lago Azul e a viabilização de um piscinão na região do terminal rodoviário, na Avenida Tancredo Neves.

Ainda para os 100 primeiros dias Gustavo pretende retomar a obra no bairro Nova Rio Claro, que está recebendo pavimentação pela primeira vez. Faltam 25% do bairro para conclusão total, segundo a Prefeitura. O novo Hospital Público Municipal, construído ao lado da UPA do Cervezão, também deve ser entregue pela administração.

O local que servirá como um hospital de baixa e média complexidade está praticamente equipado e conta com um convênio com o curso de Medicina do Claretiano – Centro Universitário. A nova Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Rio Claro é uma realização do Governo Estadual, mas a gestão articula junto ao Estado para que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) inaugure o local até o fim dos 100 primeiros dias do segundo mandato do prefeito Gustavo.