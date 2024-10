A Estação de Tratamento de Água (ETA) 1 está localizada no bairro Cidade Nova. Foto: Arquivo JC

lll Quem avisa…

A escassez de água é certamente a grande preocupação para os que estão nas prefeituras e os que tomarão posse a partir de 2025. Em entrevista à rádio Jovem Pan News nessa semana, o prefeito eleito de Corumbataí, Joãozinho Altarúgio (PSD, atual vice-prefeito) cobrou parceria regional com colaboração de Rio Claro, Piracicaba e Analândia para reflorestar as margens do rio Corumbataí, destacando que hoje o rio é a principal fonte de abastecimento para Rio Claro e Piracicaba. “Existe estudo da Unesp, estou acompanhando de perto, que se não for feito nada no Corumbataí, existe previsão que em dez anos o rio pode morrer”. Em sua gestão, Altarúrgio planeja abrir mais dois poços para garantir o abastecimento da cidade por mais vinte anos.

Prefeito eleito de Corumbataí, Joãozinho Altarúgio

lll Ainda a campanha

Questionado sobre o chamado de seu colega de partido, o prefeito reeleito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto (PSD) garantiu que vai colaborar, e aproveitou para responder aos adversários, que em sua análise espalharam falsas informações durante a campanha, de que seu grupo político estaria facilitando o sucateamento do Departamento Autônomo de Água e Esgoto- Daae para facilitar privatização. “Não haverá privatização, a gente fez um acordo de parceria com a Sanasa (…) Essa parceria com a Sanasa tem o objetivo de permitir práticas de boa gestão (…) o que a gente vai fazer agora é estudar o modelo da Sanasa, o Daae é uma autarquia e a Sanasa é uma empresa pública, como a Sabesp, a Petrobras”.

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista na Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1

lll Capital externo

Mas a parceria com a Sanasa não se restringe à transferência de conhecimento. Gustavo continuou: “Vamos avançar nos estudos de eventualmente transformar o Daae de autarquia para empresa pública, porque ela tem mais facilidade de captar recursos e se fortalecer”. Além da abertura para entrada de recursos da iniciativa privada, o prefeito reeleito lembrou que, se um dia houver lucro, o município, como majoritário, seria o maior beneficiado. Em relação à Piracicaba, o prefeito de Corumbataí terá que aguardar um pouco mais, já que a cidade terá segundo turno no próximo dia 27 para decidir entre os candidatos a prefeito Barjas Negri e Helinho Zanatta. Uma dúvida também é se o eleito vai levar adiante o projeto do atual chefe do Executivo, Luciano Almeida, de construir uma barragem no Corumbataí.

lll Agora vai

Em entrevista à rádio Jovem Pan News no último dia 05, representantes da concessionária Eixo-SP anunciaram prazos para a execução das melhorias no trevo localizado no quilômetro 174 da rodovia Washington Luís, o chamado Trevo da Viviani. Segundo os entrevistados, a aprovação do projeto para o trecho deve ser concluída até meados de 2025, com as obras tendo início em 2026. Além das mudanças no trevo, também está prevista construção de marginais e outras melhorias na região que está entre as mais problemáticas do trânsito do município.

lll Chá de sumiço

Durante a entrevista, Robinson Avila, diretor de Engenharia da Eixo-SP, resgatou o misterioso episódio do “sumiço” do projeto de reformulação do Trevo da Viviani do pacote de melhorias que cabe à concessionária, ocorrido durante a gestão municipal anterior. “Inicialmente no contrato de concessão não tinha sido incluído esse trevo no quilômetro 174. Mas o município de Rio Claro, reivindicando junto ao estado de São Paulo, foi solicitado à Eixo um estudo detalhado (…) e a Eixo desenvolveu um projeto bastante interessante”.

CASA DE FERREIRO…

Nos últimos dias, enquanto o Daae anunciava multa para quem desperdiçar água e o início do rodízio para bairros abastecidos pela ETA 1, um morador do distrito de Batovi enviava ao JC duas queixas sobre o uso da água pelo poder público. Na primeira foto, vazamento de água na caixa que abastece o distrito; na segunda imagem, esvaziamento do tanque do caminhão que chegava para abastecer a caixa, mas quebrou no caminho. O morador destacou que entende ser necessário esvaziar o tanque para remover o veículo, mas pergunta se não haveria uma forma de transferir para outro caminhão.