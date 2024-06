Rede lança o programa “50+ Experiência que Transforma” para contratar colaboradores que agreguem em experiência e em valores

Nesta sexta-feira, 14 de junho, o Grupo Savegnago lançou o programa “50+ Experiência que Transforma”. O objetivo é preencher 500 vagas de emprego para profissionais com mais de 50 anos de idade. As chances para homens, mulheres e pessoas com deficiência (PCD) contemplam todas as lojas do Savegnago Supermercados e do Paulistão Atacadista, além de setores como o Centro Administrativo, em Sertãozinho/SP, os centros de distribuição, entre outros departamentos da empresa. As oportunidades serão preenchidas ao longo de um ano.

De acordo com o presidente executivo, Chalim Savegnago, o objetivo é contratar funcionários que vão agregar em experiência e em valores nas cidades onde o grupo mantém atuação.

“Sempre geramos oportunidades e somos reconhecidos, inclusive, em oferecer a chance do primeiro emprego em nossa empresa. Com esse novo programa, buscamos ser um retrato da sociedade para que nossos clientes se sintam representados quando vão às nossas lojas fazer compras. Temos um quadro diverso de funcionários de todas as gerações, idades e gêneros, mas queremos fazer mais. Ao contratar pessoas com mais idade, não queremos apenas que venham trabalhar conosco, mas que também ensinem seus hábitos e seus valores. É a soma da força dos profissionais jovens com a experiência das pessoas com mais de 50 anos”, afirma Chalim.

Oportunidades

Segundo o gerente de Desenvolvimento Humano Organizacional do Grupo Savegnago, Danilo César da Silva Ribeiro, as primeiras vagas já estão disponíveis nas páginas de carreira da rede, tanto do Savegnago Supermercados quanto do Paulistão Atacadista.

“Nesses sites, os profissionais vão encontrar um banco de talentos com diversas oportunidades. Depois, também teremos vagas afirmativas que serão exclusivas para esse público. Para os cargos operacionais e alguns técnicos, não exigimos experiência, pois vamos oferecer toda a capacitação técnica internamente”, explica.

Nas lojas, por exemplo, as chances são para diversos setores, como operador de caixa, operador de supermercado, repositor de mercadoria, atendimento em padaria e cozinha, entre outras.

Reflexão

A especialista em Desenvolvimento Humano, Márcia Cavicchia, é a prova de que o Grupo Savegnago sempre foi atento à demanda de profissionais com mais de 50 anos. Afinal, a colaboradora começou a trabalhar no Centro Administrativo dentro dessa idade. Agora, ela conta que o programa lançado é também uma importante reflexão para as empresas.

“O Brasil tem 55 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Nosso país está envelhecendo e, de acordo com dados do IBGE, até 2040 nós teremos 57% de profissionais com mais de 45 anos no mercado. E tem um índice agravante que mostra que após a pandemia, em 2022, o maior número de demissões foi desse público. Tem muitos profissionais com essa idade no mercado e queremos dar mais visibilidade a eles em nosso grupo”, detalha.

Para o vice-presidente Administrativo Financeiro do Grupo Savegnago, José Roberto Borsoni, é momento de quebrar paradigmas. “A vontade de aprender e de contribuir faz a diferença, não importa a idade. Trocando experiências, nós crescemos sempre. A comunidade enxerga isso de maneira positiva”, ressalta.

Como se cadastrar

As oportunidades do Programa “50+ Experiência que Transforma” estão disponíveis no site de carreira do Savegnago Supermercados (https://carreiragruposavegnago.jobs.recrut.ai/) e do Paulistão Atacadista (https://carreiragruposavegnago.jobs.recrut.ai/paulistaoatacadista). Para concorrer, basta que os profissionais cadastrem seu currículo.

Rede Forte do Interior

Fundado em 1976, em Sertãozinho/SP, o Grupo Savegnago conta atualmente com 62 lojas em funcionamento do Savegnago Supermercados e cinco unidades do Paulistão Atacadista, em 20 municípios do interior de São Paulo. Além disso, mantém quatro postos de combustível, dois Centros de Distribuição, um Centro de Manutenção, um Centro Comercial e três lojas do Savegnago Prático. Na cidade sertanezina, matriz da empresa, também está em atividade um moderno Centro Administrativo. Toda essa atuação é responsável pela geração de 12 mil postos de trabalho.

Em seu projeto de expansão para os próximos anos, até 2026, a expectativa da rede é que o faturamento continue em crescimento ao chegar a um total de 65 lojas Savegnago e 14 unidades do Paulistão Atacadista em 22 municípios do interior de São Paulo, atingindo cerca de 6,7 milhões de habitantes.