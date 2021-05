É com grande satisfação que a administração do Shopping Rio Claro e a AD Shopping anunciam a abertura do novo complexo cinematográfico do Shopping Rio Claro na próxima quinta-feira, 6 de maio.

O Grupo Cine trouxe para o Shopping Rio Claro o que há de mais moderno em projeção e som, além de todos os benefícios dos grandes cinemas do Brasil, como os lançamentos do cinema mundial, venda de ingressos on-line com escolha de poltronas e projeções em 2D e 3D 100% digital.

O empreendimento está com novas e modernas salas, que oferecem ao público muito conforto e equipamentos de última geração, com som Dolby digital surround 7.1 e uma sala com som Dolby digital surround espacial, além de projeção a laser na sala 1. No total, são cinco salas, sendo duas diferenciadas, Premium, e capacidade máxima de 194 lugares. A compra de ingressos poderá ser feita no site do Grupo Cine – www.grupocine.com.br – nos totens de autoatendimento na entrada do cinema e também na bombonière.

“Estamos felizes em concretizar o sonho da cidade em ter salas de cinema de excelente qualidade. O Grupo Cine assumiu a administração do cinema do Shopping Rio Claro com o compromisso de oferecer o que há de mais moderno em projeções cinematográficas, trazendo os lançamentos mundiais simultaneamente com os grandes cinemas do Brasil. Desta forma, consolidamos o trabalho da AD Shopping em proporcionar constantemente novidades em produtos e serviços das marcas consolidadas do mercado, atendendo, assim, as expectativas dos lojistas e clientes. Com a inauguração das novas salas de cinema, retribuímos a fidelidade, confiança e parceria da cidade nesses 25 anos de fundação do Shopping”, destaca Américo Cardinale, Coordenador Geral da AD Shopping, administradora do Shopping Rio Claro.

O público já poderá usufruir de todas essas novidades a partir de 6 de maio. Acesse o site do Shopping Rio Claro – www.shoppingrioclaro.com.br – e confira os horários das sessões.

“Convidamos os nossos clientes para virem conhecer o novo complexo cinematográfico do Shopping Rio Claro, que ficou muito bonito, confortável e moderno. Essa conquista é de todos nós!”, afirma Everton Rondini, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.

Sobre o Grupo Cine

Com tradição no mercado cinematográfico há mais de 25 anos, o Grupo Cine traz para Rio Claro e região o que há de melhor no tocante ao conforto e qualidade em salas de cinema, uma vez que a tradição da empresa é embasada na produção e fornecimento de poltronas, estrutura predial para os cinemas (luz de piso, carpetes, acortinados, cortinas, arandelas etc.) e audiovisual, como telas, projetores e som de última geração.

O Grupo Cine conta com mais de 20 unidades em seis estados brasileiros, e sua trajetória no circuito cinematográfico no país se iniciou em março de 2002 com a inauguração de do Grupo Cine Itapetininga. Quatro anos depois, foi inaugurado o segundo cinema do grupo, em Andradina, e desde então, 15 novos cinemas foram integrados ao Grupo, e até 2022 estão previstas sete novas salas.

No total, o Grupo Cine possui 1,5 milhão de espectadores ao ano, com uma média de 125 mil ao mês, e se mantém em sintonia com as exigências do mercado para levar o que há de melhor em conforto, qualidade e tecnologia. O grande diferencial do Grupo Cine é ser pioneiro em projeção 4k laser no Brasil, e possui um dos complexos mais modernos do Brasil, o Cine Eusébio, no Ceará, com cinco salas com projeção a laser, sendo uma VIP, todas com som imersivo.

No entanto, a história da empresa na atividade de exibição cinematográfica é bem incomum, pois os sócios proprietários iniciaram nesse nicho de mercado devido ao grande contato com os demais proprietários de cinemas. Com 25 anos atuando na indústria de fabricação de poltronas, depois de alguns anos a empresa passou a dominar o mercado cinematográfico, atendendo a todo o Brasil com a fabricação de diversas poltronas, toda a estrutura predial para os cinemas (luz de piso, carpetes, acortinados, cortinas, arandelas etc.) e inclusive a parte de audiovisual, compreendida por telas, projetores de última geração, som e, por consequência, passaram a atender às redes no tocante à manutenção dos móveis e equipamentos.

Com essa ampla experiência, o Grupo Cine montou suas próprias salas de cinema, e hoje está entre os maiores empreendimentos do segmento no Brasil, aliando tradição e tecnologia.