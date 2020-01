Grêmio recebe show de Wesley Safadão

Neste sábado (1º), Rio Claro recebe o fenômeno Wesley Safadão. O cantor sobe ao palco do Grêmio Recreativo no Sunset Safadão, a partir das 18h. Outra atração do evento é a dupla Hugo & Guilherme.

Conhecido no mercado musical em outras parcerias e também solo, Hugo se uniu a Guilherme para formar uma das mais promissoras parcerias do sertanejo. A dupla é bastante elogiada por artistas consagrados e vem conquistando também o público.

Já Wesley Safadão não está no topo das paradas da música do Brasil por acaso. Sempre inovador, o artista é conhecido pelo seu repertório atualizado e por ter as melhores músicas cantadas em seu show.

A sua trajetória começou em 2007, quando houve a profissionalização de um trabalho até então familiar. A banda foi criada pela família de Wesley Safadão e reunia seus irmãos e primos, todos movidos por muitos sonhos.

Apaixonados pela música, investiram suas pequenas economias e buscaram ajuda onde não tinham para seguir com o projeto da Banda Garota Safada, que hoje se chama Wesley Safadão.

Hoje, o cantor e sua banda possuem uma média mensal de 25 apresentações no mês de junho, período dos festejos juninos no Nordeste, e esse número ultrapassa a marca dos 40 shows.

Para mais informações sobre ingressos e pontos de venda ligue: (19) 3522-9100. Vendas on-line: www.bancadoingresso.com.br.

Aviso

Devido ao show, todas as atividades sociais e esportivas do clube serão interrompidas às 12 horas de sábado, dia 1º de fevereiro. Apenas o acesso para exame médico estará liberado. No domingo, a programação será normal.