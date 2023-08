Após o vice-prefeito alegar que não haveria projetos, representante do prefeito Gustavo Perissinotto rechaçou Rogério e reafirma estudos para investimentos

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), através do seu diretor do Escritório de Projetos da Prefeitura, Osmar da Silva Junior, refutou as informações do vice-prefeito Rogério Guedes (PL) de que não haveria projetos para se investir com a arrecadação milionária pretendida com a venda da área do aeroporto municipal.

Em entrevista nessa quarta-feira (9) à Rádio Jovem Pan News Rio Claro, do Grupo JC de Comunicação, o representante do Poder Executivo reafirmou os estudos para investimentos que pretendem ser executados. Na semana passada, o próprio prefeito Gustavo falou desses projetos, que inclusive são descritos na lei aprovada pela Câmara Municipal que viabiliza o leilão do terreno.

“Os projetos vêm tramitando ao longo de pouco mais de um ano. O mais avançado que temos é o da nova ETA 1. Temos uma ETA 1 (no bairro Cidade Nova) com idade avançada com problemas estruturais. Isso já é conhecido há muitos anos. Rio Claro precisa de uma nova. O prefeito Gustavo determinou que se fizesse o projeto. No poder público demora mais e estamos a um passo de finalizar esse projeto. A expectativa é que no final de outubro esteja pronto”, afirma Osmar. Conforme já divulgado anteriormente, o custo estimado é em R$ 60 milhões.

Coordenador do escritório de projetos da administração municipal, Osmar da Silva Jr.

Outro projeto é a construção também da ETA 3, para captação de água na região dos rios Cabeça e Passa Cinco. Nesta quinta-feira (10), inclusive, a empresa responsável pelo projeto fará uma visita ao local. Essa Estação de Tratamento de Água abrangerá abastecimento aos bairros da região sul. Em janeiro o estudo deve ser entregue à administração municipal. O custo é orçado em R$ 15 milhões.

O representante do prefeito Gustavo também informou que está em fase de contratação de uma empresa que executará diretrizes para o uso da área do aeroporto municipal atual. O novo aeroporto regional estará a cargo da Infraero, que também será contratada pela Prefeitura de Rio Claro para a elaboração do Plano Diretor Aeroportuário. O porto seco também está em estudos, bem como demais investimentos para obras em unidades de saúde e no Centro Cultural ‘Roberto Palmari’.