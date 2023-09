Mais de seis mil pontos de iluminação em Rio Claro já contam com a tecnologia de LED. Abertura de propostas será dia 16

Edital publicado pela Prefeitura quer trocar iluminação de toda a cidade por LED. Valor vultoso chama atenção após anúncio de queda da arrecadação no município

A Prefeitura de Rio Claro publicou um edital de licitação para a contratação de uma empresa para a troca de toda a iluminação do município por LED. O valor do documento chega a R$ 94 milhões, o maior já licitado individualmente pela administração do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). A fonte indicada para o recurso é do tesouro municipal, isto é, com a própria arrecadação do município que se pretende executar o investimento.

O valor vultoso chama a atenção, uma vez que ainda nesta semana o secretário-adjunto de Economia e Finanças do Poder Executivo, Vinícius Pagani, revelou uma expressiva queda na receita da Prefeitura. Conforme o Jornal Cidade noticiou, durante audiência pública na Câmara Municipal, o número dois da pasta afirmou que no último quadrimestre foi registrada menor entrada de dinheiro no poder público, o que fez a atual gestão frear algumas iniciativas e serviços.

No edital, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a contratação da empresa visa à prestação do trabalho ao longo de 60 meses para ampliação e substituição de todo o parque de iluminação pública da cidade, de forma a reduzir o consumo de energia e aumentar os índices de iluminação através da tecnologia LED.

“Com esta nova configuração serão aportadas sensíveis melhoras na segurança viária, permitindo que veículos e pedestres circulem com mais segurança, com melhor visibilidade e prevenindo acidentes e atropelamentos”, afirma a pasta de Serviços Públicos no edital, acrescentando que todo o município terá acesso ao novo modelo e que o investimento está em acordo com as metas da preservação do Meio Ambiente.

O sistema de Rio Claro conta com 27.148 pontos de iluminação nos bairros, sendo que deste total 6.108 já contam com a tecnologia LED. “Ao realizar integralmente este projeto, dentro dos critérios técnicos, o município realizaria uma economia mensal de no mínimo 37,22% sobre a conta de consumo da iluminação”, acrescenta. Atualmente a Prefeitura gasta cerca de R$ 1 milhão mensais e projeta chegar a quase R$ 390 mil.

A melhor opção apresentada no estudo do projeto é uma locação com garantia de funcionamento e operação dos equipamentos por cinco anos. Neste cenário, o valor mensal pago seria de R$ 1,4 milhão e o projeto seria totalmente implantado em 180 dias após a assinatura do contrato e os ativos seriam transferidos ao município ao término dos 60 meses. Outras duas opções também foram estudadas, como compra à vista dos equipamentos através de empréstimo ou uma nova PPP (parceria público-privada) por 12 anos.