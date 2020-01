GG lança programação de Carnaval

Resgatando a tradição do melhor Carnaval do interior paulista, o Grupo Ginástico já lançou a sua programação carnavalesca 2020. Tradicionais bailes, shows, matinê e apresentações de escolas de samba marcam a festa mais popular do País no clube. Confira!

8 de fevereiro

Farra Folia, reunindo as bandas:

– Balaio de Gato: tem repertório eclético e popular, festivo e ainda assim original, porque toca músicas que todo mundo conhece de um jeito totalmente novo, com muita presença de palco e interação com o público.

– Batuque da Nega: une os elementos de uma escola de samba para levar alegria por onde passa, criando assim uma identidade única do projeto.

15 de fevereiro

‘Sambas e Bandeiras’, com a participação das Escolas de Samba de Rio Claro e diretamente de São Paulo, Vai Vai. Para animar ainda mais a festa, ‘Encontro de Batuqueiros’.

23 de fevereiro

Bloco ‘GG Folia’ – abadás, praça de alimentação, camarote VIP.

Show com o cantor, compositor, instrumentista e sambista Arlindinho Cruz, a grande sensação do samba carioca.

24 de fevereiro

Matinê Aquática e tradicional ‘Baile do Preto e Branco’.

Associados do Clube de Campo terão livre acesso à programação de Carnaval do Grupo Ginástico. Mais informações: (19) 3522-3344.