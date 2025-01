Partida aconteceu sob forte calor na tarde de ontem no Estádio Schmidtão. Foto: Ana Julia Guerreiro Galvão | @a.jfotos

Com seu tradicional uniforme azul o Rio Claro FC entrou em campo contra o São José pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2 e continua sem vencer a primeira partida na disputa, terminando o jogo no zero a zero

Na partida no Estádio Municipal Augusto Schmidt Filho, o Schmidtão, as duas equipes iniciaram o jogo se analisando dentro de campo e buscando espaço.

Sem grandes emoções e jogadas até os 21 minutos, o técnico do Galo Azul resolveu mexer no time tirando o zagueiro Guilherme Paixão e colocando o lateral Matheus Nunes. Se o futebol estava frio em campo, o calor pesava e aos 27 minutos teve parada para hidratação. No retorno as duas equipes até ensaiaram alguns contra-ataques, mas nada que não fossem desarmados pelo adversário.

O tempo foi correndo e no último minuto da primeira etapa, já nos acréscimos, o susto para os donos da casa veio em uma jogada rápida onde o goleiro do RCFC salvou a equipe de ir para o vestiário em desvantagem. Após uma defesa difícil o juiz apitou e Rio Claro e São José foram para os vestiários no 0 a 0.

Para o início da etapa complementar o Azulão fez novas alterações, mas dentro de campo ainda criava pouco. As principais chances começaram, pelas duas equipes, a partir dos 12 minutos. Primeiro com o Rio Claro que avançou com agilidade pelo lado direito com Fabinho. O camisa 22 cruzou, mas faltou alguém do time chegar para empurrar para o gol. A resposta veio em um contra-ataque da Águia do Vale pelo lado esquerdo. A bola sobrou livre para Rubinho que frente a frente com o goleiro chutou alto demais.

Bom para o Rio Claro que em busca de abrir o placar passou a se destacar no jogo e mais uma vez pelo lado direito voltou a assustar, desta vez, em um cruzamento de Coutinho e uma cabeçada de Deivid que quase abriu o placar. A partir daí o Galo Azul dominou a partida, porém, faltou achar o caminho do gol. Já o São José, que jogava fora de casa e não encontrava espaço segurou o placar que terminou em 0 a 0 no Schmidtão.

A partida teve 268 pagantes, com renda próxima de R$ 5 mil. É o terceiro empate, já que contra o Ituano foi 1 a 1, e contra o Juventus ficou em 2 a 2. O próximo jogo do Rio Claro FC será no domingo (26), contra o Linense, na casa do adversário, no Estádio Gilbertão, em Lins.