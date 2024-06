Avenida Castelo Branco – furto de fiação é constante

A Avenida Castelo Branco, importante via de Rio Claro possui vários postes de energia elétrica que ao longo dos últimos dias chamaram a atenção por estarem apagados a noite. A escuridão do trecho deixou pedestres e motoristas temerosos com a situação. Preocupados com a segurança, queixas chegaram até o Jornal Cidade. A reportagem esteve no local e coincidentemente se deparou com uma equipe da prefeitura dando início ao reparo.

O que foi apurado junto aos profissionais chamou a atenção: eles não estão vencendo refazer a fiação no trecho que constantemente tem sido levada por criminosos. “Esta é uma realidade não só aqui da Castelo Branco mas de inúmeros outros pontos da cidade. Temos uma lista por exemplo de 14 praças que também estão ficando às escuras por conta do furto de fiação. Não estamos vencendo atender aos chamados. Estamos trabalhando direto. As vezes a população pode achar que as equipes de manutenção estão paradas mas não é verdade, é que realmente são muitos pontos. Os criminosos estão arrancando as tampas das caixas de concreto que ficam no chão e levam a fiação inteira.As vezes ficamos até de madrugada realizando os reparos para no outro dia temos que retornar porque a fiação não está mais lá”, contou um dos funcionários da prefeitura que não será identificado pela reportagem.



O Jornal Cidade procurou a prefeitura municipal e fez alguns questionamentos como por exemplo: