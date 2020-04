Famílias em dificuldades financeiras por conta da pandemia de coronavírus estão recebendo cestas básicas entregues pelo Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro. Na sexta-feira (17) mais cem cestas foram entregues nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), sendo 60 no Terra Nova e 40 no Jardim Brasília. Ao todo 750 cestas serão entregues nos Cras do município.

“Com a solidariedade da comunidade e dos parceiros que colaboraram com a campanha emergencial que realizamos estamos podendo ajudar essas pessoas que perderam sua fonte de renda como consequência da pandemia de coronavírus”, comenta Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social. O atendimento é principalmente voltado a autônomos que hoje não podem trabalhar por causa da quarentena e desempregados que por conta do coronovírus enfrentam situação de vulnerabilidade social.

A logística de atendimento é definida em cada um dos Cras do município. “Os alimentos conseguidos em campanha realizada pelo Fundo Social foram doados à Secretaria do Desenvolvimento Social que faz essa distribuição nos Cras a partir de atendimento realizado por equipe técnica”, explica Érica Belomi, secretária do Desenvolvimento Social.

O objetivo é atender o maior número possível de famílias e para isso o período da campanha emergencial foi estendido. Até sábado (18) a comunidade pode levar sua doação até um dos seguintes pontos de arrecadação: supermercado Furquim, supermercado Irmãos Casagrande, supermercado Examine, varejão Horti Mais, Mercadão das Frutas, supermercado Tropical (Jardim das Palmeiras), Spani Atacadista, Covabra (Santana e Cervezão) e Assaí Atacadista.