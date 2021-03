O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está realizando cursos de capacitação aos servidores da autarquia sobre normas reguladoras NR 33 e NR 35, para execução de serviços em espaços confinados e em altura.

“Uma das metas da nossa gestão é a valorização dos servidores da autarquia e treinamentos como esses fazem parte dessa proposta, trazendo mais conhecimento e segurança para todos e, desta forma, seguirmos com a nossa importante missão, que é levar água de qualidade, todos os dias, para toda a cidade”, destaca o superintendente do Daae, Osmar da Silva Junior.

O chefe de núcleo do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SEESMT do Daae), Vagner Vertú, que coordenou a realização do curso através da empresa MSEG, especializada em treinamento de segurança do trabalho, ressaltou a importância da realização desses cursos e do cumprimento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO).

“O Daae tem realizado treinamentos para habilitar tecnicamente os servidores para a execução desses serviços sempre em segurança e tem dado toda a assistência necessária, seguindo à risca todo procedimento de trabalho”, comenta Vertú.

O curso está sendo realizado no Centro de Treinamento do Daae “Oswaldo de Oliveira Brossi”, obedecendo todas as medidas de cautela e os protocolos sanitários em prevenção ao novo coronavírus, e é direcionado aos funcionários operacionais e de manutenção mecânica e elétrica da autarquia.