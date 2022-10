O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que, devido à forte chuva na noite de quinta-feira (13), foi necessário diminuir, na manhã dessa sexta-feira (14), a operacionalidade da Estação de Tratamento de Água (ETA 1), em razão do aumento na turbidez da água do Ribeirão Claro, que apresenta maior concentração de matéria orgânica e barro no momento.

“Essa ação ocorre como medida preventiva para manter a qualidade da água e é costumeiramente utilizada nesse tipo de situação em várias cidades, porém, resulta na diminuição da pressão no fornecimento para os bairros abastecidos pela ETA 1”, explica o diretor técnico do Daae, Denilson Massaferro Junior.

A tempestade da noite de quinta-feira (13), ocasionou o desligamento da ETA 1. Daae e Elektro trabalharam incessantemente para restabelecer a energia, o que ocorreu por volta das 23h30. O abastecimento de água chegou a ser normalizado, mas as operações da ETA 1 precisaram ser diminuídas na parte da manhã de sexta-feira (14), como medida preventiva para manter a qualidade da água fornecida para vários bairros do município.

“Pedimos a compreensão da população nesse momento, mas é preferível diminuirmos a capacidade de operação da ETA 1 para prezarmos pela qualidade da água fornecida”, ressalta o superintendente do Daae, Sergio Ferreira.

A diminuição das operações da ETA 1 pode gerar baixa pressão ou interrupção no fornecimento de água no distrito de Assistência e nos bairros: Bela Vista, Cidade Nova, Vila Alemã, Santa Cruz, Santana, Centro, Cidade Jardim, Saúde, Copacabana, Bairro do Estádio, Cidade Claret, Vila do Rádio, Inocoop, Mirassol, Jardim Novo, Anhanguera, Jardim Kennedy, Jardim Donângela, Conduta, Jardim do Trevo, Nova Veneza, Vila Operária, Vila Paulista, Vila Santo Antônio, Vila Indaiá, Vila Aparecida, Vila do Horto, Consolação, Parque Flórida, São Benedito, Itapuã, bairro Olímpico, Porto Fino e outros bairros próximos.

Os mananciais da cidade (Ribeirão Claro e rio Corumbataí) são monitorados várias vezes, todos os dias. O Ribeirão Claro apresenta melhora na turbidez da água e a previsão para a retomada total das operações da ETA 1 e abastecimento aos bairros abastecidos é para o início da tarde desta sexta-feira (14).

O Daae ressalta a importância de a população fazer o uso consciente e sem desperdícios da água e informa que ter caixa d’água em suas residências diminui os transtornos em ocasiões como esta.

Serão feitas descargas em vários pontos da rede, mas o retorno do abastecimento pode resultar em casos pontuais de água escura, que devem ser relatados à Central de Atendimento da autarquia, no telefone 0800-505-5200, que atende 24 horas telefones fixos e celulares, ou pelo Whatsapp, no telefone (19) 9.9290-6424, que funciona das 8 às 18 horas em dias úteis.

A água também poderá ficar com aspecto “esbranquiçado”, gerado por microbolhas, que somem depois de alguns segundos, sem prejuízo à qualidade da água.

A ETA 1 é responsável pelo abastecimento de 40% da cidade. Os outros 60% são distribuídos pela ETA 2, que fica na estrada que liga o Distrito Industrial ao Distrito de Ajapi. A água bruta captada pela ETA 2 é do rio Corumbataí, que apresenta condições normais de turbidez e segue funcionando normalmente.