Em Rio Claro, o sábado (21) será marcado por períodos de sol entre nuvens, com céu predominantemente nublado e chuvas intensas à tarde e à noite. As temperaturas variarão entre 21°C e 27°C, com probabilidade de 98% de precipitação e acumulado de 52,1 mm. A umidade relativa do ar ficará entre 76% e 99%. No domingo (22), as chuvas persistem, mas com menor intensidade, com 85% de probabilidade e acumulado de 5,4 mm, enquanto as temperaturas seguirão estáveis, entre 20°C e 27°C.

O verão no Hemisfério Sul começou hoje, às 06h20, e se estenderá até março de 2025, trazendo um período de temperaturas elevadas e mudanças rápidas no clima, com chuvas intensas, vento forte e possibilidade de granizo. Segundo o prognóstico climático para a região Sudeste, espera-se chuvas ligeiramente abaixo da média para o primeiro trimestre de 2025, com a probabilidade de eventos climáticos mais intensos, como episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul.

A previsão também indica temperaturas mais altas do que o normal, embora frentes frias possam amenizar o calor em alguns dias.