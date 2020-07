A Prefeitura Municipal de Rio Claro realiza na manhã desta quinta-feira (23) o corte da figueira localizada na Escola Municipal Diva Marques Gouveia, após uma ação judicial.

A decisão pela retirada da figueira foi embasada em laudo técnico elaborado por perito nomeado pela Justiça, que confirmou serem as raízes do exemplar arbóreo a causa de problemas verificados na estrutura da residência nas proximidades, na Rua 10 entre a Avenida 23 e Via da Saudade.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Agricultura realizam o serviço de corte da árvore. Uma equipe da Elektro está no local, onde realizou o desligamento da energia para os trabalhos serem realizados. Equipe da Guarda Civil também está no local orientando o trânsito.

Os trabalhos do corte da árvore deverá se estender até a sexta-feira (24).

