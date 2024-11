Neste domingo, 24 de novembro, o SEST SENAT recebe o festival de handebol, encerrando uma temporada de sucesso com jogos e atividades para a comunidade

Neste domingo (24), o SEST SENAT recebe o festival de handebol que marca o encerramento de mais uma temporada de sucesso. O projeto Circuito Social Handebol SEST SENAT Rio Claro, em 2024, contou novamente com a parceria do Instituto Crescer no Esporte e da Secretaria de Esportes de Rio Claro. Alexandre Conttato Colagrai, fundador do Instituto e do projeto, destaca que o principal objetivo é atender diretamente 400 crianças e adolescentes, entre 7 e 16 anos, em cada evento. Eles participam de jogos adaptados de handebol, uma atividade livre e aberta aos alunos das aulas semanais de handebol nos 9 bairros de Rio Claro que fazem parte do projeto, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Instituto Crescer no Esporte. O objetivo é promover lazer, saúde e a prática de atividades físicas com regras adaptadas ao contexto pedagógico.

O projeto oferece 33 turmas de handebol, com locais de prática no SEST SENAT, Lagoa Seca, UNESP, projetos ADRA e ARTE E VIDA, CSU João Rehder Neto e nas escolas EM Antônio Maria Marrote, EM Hamilton Prado e EM Sylvio de Araujo. Em 2024, o projeto se expandiu significativamente, oferecendo ainda mais oportunidades para a prática do esporte na cidade.

Haverá atividades recreativas e espaço kids, encerrando a temporada com muita diversão para as crianças e suas famílias

Este ano, já foram realizados quatro festivais no SEST SENAT, e o quinto festival chega para fechar o ciclo com a entrega de medalhas, muitos jogos e atividades recreativas, incluindo um espaço kids para diversão das crianças. A prática esportiva, além de promover qualidade de vida, está alinhada com a visão do SEST SENAT de ser protagonista na oferta de saúde, qualidade de vida e educação integrada, com foco em ética, transparência, comprometimento, respeito, sustentabilidade e colaboração.

Cristiane Gobesso, diretora da unidade SEST SENAT de Rio Claro, destaca que 2024 foi um ano de grandes conquistas, com a parceria com o Instituto Crescer no Esporte e a Secretaria de Esportes de Rio Claro, além da participação das nove equipes de treinamento nos principais campeonatos de handebol do país, como a LHESP e o Campeonato Paulista. A ação também visa estimular o desenvolvimento do conceito de ESG (Environmental, Social, and Governance), que enfatiza a importância de oferecer programas de esporte e lazer para crianças e adolescentes de comunidades vulneráveis, promovendo impactos positivos na comunidade local.

Todos estão convidados a conhecer o projeto neste domingo, das 08h às 12h, no SEST SENAT, localizado na Rodovia Washington Luís, Km 176 – Jardim Rio Claro, Rio Claro – SP, via Marginal.