Foto: Divulgação

Com ações em Rio Claro, Manaus e Joinville festival usa oficinas, apresentações de teatro e exposições para aproximar estudantes de temas que ressaltam a importância da sustentabilidade

Entre os dias 8 e 14 de novembro, o Festival de Artes e Culturas passou por diversas escolas públicas com o objetivo de sensibilizar e educar as pessoas acerca dos principais conceitos da sustentabilidade. Realizado pela Educação e Cultura Produções por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Governo Federal, a ação impactou cerca de 1,5 mil alunos nas cidades de Manaus, no Amazonas, Rio Claro, no interior de São Paulo, e Joinville, em Santa Catarina. Esta é a quarta edição do evento que reúne atividades artísticas e lúdicas a favor da educação.

“Este projeto busca levar para as escolas algumas das discussões mais importantes da atualidade como os cuidados com o meio ambiente, as mudanças climáticas, a igualdade de gênero, a diminuição das desigualdades e muitos outros, sempre de uma forma lúdica, divertida e que seja facilmente assimilada pelas crianças. Para nós, é importante que estas discussões estejam no ambiente escolar, porque é neste período que começamos a compreender o mundo e entendemos como podemos fazer a diferença nele”, afirma Ana Xavier, diretora da Educação e Cultura Produções.

A programação nas escolas reuniu oficinas de artes plásticas com materiais recicláveis, oficinas de fotografia artística digital, nas quais eles aprenderam noções básicas de composição e criatividade fotográfica utilizando seus smartphones, e uma apresentação teatral da peça “Planeta Vivo: A Aventura Sustentável”, que utiliza o humor numa narrativa envolvente para abordar a importância da cooperação e das ações individuais em prol do meio ambiente. Além disso, também teve uma mostra audiovisual, com a exibição de 10 filmes e documentários educativos para conscientizar o público e incentivar ações positivas em prol do meio ambiente.