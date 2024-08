default

Em um desenvolvimento significativo para o ensino superior no Brasil, a Faculdade Einstein de Limeira tem o orgulho de anunciar sua elevação a Centro Universitário, agora denominado UniEinstein. Este avanço é oficializado pela Portaria Nº 338, de 09 de abril de 2024, publicada no Diário Oficial da União em 11 de abril de 2024, marcando um novo capítulo na história da instituição.

A transformação em Centro Universitário é um reconhecimento da excelência do ensino ofertado pela UniEinstein, da qualificação de seu corpo docente e das condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade acadêmica, em conformidade com o Decreto n° 5.786/2006. Este status confere à UniEinstein maior autonomia acadêmica, permitindo uma resposta mais ágil às demandas do mercado e a criação de novos cursos e programas acadêmicos sem a necessidade de autorização prévia do Ministério da Educação (MEC), com exceções específicas.

Para alcançar este marco, a UniEinstein cumpriu com rigorosos requisitos, incluindo um conceito institucional igual ou superior a 4, credenciamento e funcionamento regular por no mínimo seis anos, oferta de pelo menos oito cursos reconhecidos com conceito satisfatório, além de um terço do corpo docente com titulação de mestrado ou doutorado, entre outros.

Roberta Leite Becker, Pro-Reitora da UniEinstein, reflete sobre a jornada: ” A sensação foi de gratidão a Deus pelo dever cumprido. A missão de se tornar Centro Universitário veio do sonho do idealizador Prof. Roberto Leite, meu pai. Ele sempre almejava uma educação séria, de qualidade e que transformasse a vida das pessoas. Seguindo sua árdua trajetória, com um excelente planejamento estratégico, muita dedicação e trabalho em equipe conquistamos este resultado. Nosso compromisso é oferecer uma educação que transcende o convencional, incentivando a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento pessoal e profissional.”

Pedro, agora Pró-Reitor Acadêmico, destaca a importância do esforço coletivo: ” A preparação e o envolvimento de TODA a Equipe Einstein para a transformação da Faculdade em Centro Universitário foi de suma importância , pois quando envolvemos toda a equipe, desde a portaria, a parte administrativa, equipe de apoio, professores, alunos, coordenadores e direção em um grande objetivo que era este sonho a ser realizado ficou muito mais fácil e tranquilo para alcançar este objetivo, e este feito só conseguimos com a união e a colaboração de toda esta equipe, que a partir do momento que foi anunciado que a nossa meta seria transformar a Instituição em Centro Universitário, eles não mediram esforços para esta conquista. Por isso que sou totalmente grato por CADA UM da Equipe Einstein. Juntos somos mais Fortes”.

Profª Rita, Coordenadora do Curso de Pedagogia, “Refletindo sobre a trajetória das Faculdades Integradas Einstein de Limeira até 2023, percebo o quanto fomos um dos pilares da educação em Limeira. Tudo começou de maneira modesta, mas com a determinação e a luta incansável do Profº. Roberto Leite, crescemos rapidamente, superando desafios e quebrando barreiras. Essa evolução não apenas nos trouxe reconhecimento pela qualidade dos nossos serviços, mas também viu nossos ex-alunos alcançarem posições de destaque em grandes empresas, tanto localmente quanto em multinacionais, graças ao conhecimento adquirido aqui. A transformação em Centro Universitário, liderada por figuras inspiradoras como a Profª. Silvia Affonso Leite, Roberta Leite Becker e Sérgio Becker, é o culminar de anos de dedicação, trabalho em equipe e uma crença compartilhada no valor de superar obstáculos. Este momento simboliza o sucesso de nossa coletividade e a prontidão para enfrentar novos desafios. O curso de Pedagogia, tanto na modalidade presencial quanto EAD, orgulhosamente manteve o conceito 4 nas últimas três edições do ENADE (2014, 2017 e 2021), refletindo nosso compromisso com a excelência educacional.”

Profª Maria Fernanda, Coordenadora do Curso de Nutrição, “A transição de nossa instituição de Faculdade para Centro Universitário marca um momento significativo, refletindo nosso compromisso inabalável com a excelência acadêmica. Este passo não apenas reforça nosso prestígio e reconhecimento pelo ensino de alta qualidade, mas também destaca a excepcionalidade de nosso corpo docente e as oportunidades de aprendizado que oferecemos aos nossos estudantes. Estou imensamente orgulhosa desta conquista, que traz consigo inúmeras vantagens acadêmicas, incluindo maior autonomia para inovar em nossos cursos e programas educacionais. Este é um testemunho do nosso esforço contínuo para beneficiar tanto professores quanto alunos, e um lembrete do impacto positivo que podemos ter na educação superior. O curso de Nutrição alcançou o reconhecimento do MEC com o conceito máximo de 5 no final de 2023, um marco que evidencia a qualidade superior do nosso programa e a dedicação de todos os envolvidos.”

Com esta transição para Centro Universitário, a UniEinstein reafirma seu compromisso com a excelência acadêmica, a inovação e o desenvolvimento pessoal e profissional de seus alunos e professores. Este novo status não apenas consolida o prestígio da instituição, mas também amplia suas capacidades e autonomia para continuar oferecendo educação de alta qualidade e relevância no cenário educacional brasileiro e internacional.