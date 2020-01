Exagerou na festa? Veja dicas para reidratação

Abusar de comidas e bebidas alcoólicas pode gerar alguns sintomas de intoxicação no corpo, como moleza, indisposição, azia, dor de cabeça, tontura, enjoo e outros. Se você exagerou na festa de Ano-Novo e está sofrendo com alguns destes sinais, aposte em algumas dicas simples que irão ajudar e muito a enfrentar os primeiros dias do ano.

No café da manhã, invista em frutas, como laranja, melão, morangos e pêssegos. São excelentes opções para a reidratação e para a ingestão de líquido. Apostar no iogurte também é uma boa pedida.

Acordou enjoado? Aveia é excelente para ajudar em situações como essa. Aposte na banana também, rica em minerais, ajuda na reidratação. O alto nível de potássio contribui para quem exagerou no sal e ajuda a evitar problemas futuros.